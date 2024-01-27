США готовятся представить гарантии безопасности Украине весной

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает десятилетние обязательства по гарантиям безопасности для Украины, которые планируется представить весной 2024 года. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, новая стратегия существенно отличается от прошлогодних планов, когда США и другие страны предоставляли военное оборудование Украине в надежде на успешное контрнаступление. В 2024 году основным приоритетом станет укрепление текущих позиций.

Согласно статье, западные правительства также призывают Киев сконцентрироваться на тактике, которая доказала свою эффективность в последнее время, включая дальнобойное оружие, в том числе с использованием французских крылатых ракет, которые будут поставлены в течение следующих нескольких месяцев. Кроме того, Украине предстоит сдерживать Черноморский флот РФ для защиты морского транзита из украинских портов, а также наносить ракетные удары и проводить специальные операции внутри Крыма для связывания российских сил.

Отмечается, что данное планируемое обязательство будет представлено при условии, что запрос Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере 61 миллиарда долларов будет одобрен в Конгрессе. По данным источников WP, долгосрочные гарантии помогут Украине получать финансирование от США в случае, даже если на следующих выборах президента победит Дональд Трамп.