NBC News – Международный суд ООН потребовал от Израиля предотвратить геноцид в Газе

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Международный суд ООН вынес предварительное решение по иску от ЮАР, которая обвинила Израиль в совершении геноцида в секторе Газа, передаёт NBC News. По информации канала, суд потребовал от Тель-Авива принять все необходимые меры, дабы не допустить геноцида — однако сам факт геноцида признавать не стал. Тем не менее, как полагает корреспондент NBC, даже такое относительно мягкое решение обернётся серьёзными последствиями.

ВЕДУЩАЯ: А у нас — срочные новости из Международного суда ООН.

ВЕДУЩИЙ: Суд только что вынес предварительное решение по иску, поданному ЮАР, которая обвиняет Израиль в совершении геноцида в секторе Газа. В числе предписанных мер суд потребовал от Израиля, цитируем, «сделать все шаги в рамках своих возможностей для того, чтобы предотвратить геноцид в Газе».

ВЕДУЩАЯ: А с нами на связь из Тель-Авива выходит иностранный корреспондент NBC Мэтт Брэдли. Доброе утро, Мэтт! Расскажите нам поподробнее про это решение. Какие срочные меры предписали принять Израилю?

МЭТТ БРЭДЛИ, иностранный корреспондент NBC: Это серьёзное решение, которое будет иметь последствия — ведь вопросы были уже к тому, входят ли такие проблемы в юрисдикцию Международного суда: Израиль требовал вообще отказать в рассмотрении иска, поданного ЮАР.



В отношении Израиля озвучили восемь требований. Как мы только что, буквально несколько мгновений назад, узнали, суд постановил, что Израиль обязан принять меры, чтобы не допустить геноцида; наказывать тех, кто к геноциду призывает; обеспечивать Газе гуманитарную помощь; не допускать уничтожения свидетельств геноцида; и, наконец, Израиль должен будет до конца следующего месяца представить суду отчёт, где будет описано, что он предпринял для реализации всех тех мер, которые вы сейчас видите на ваших экранах.



Таким образом, если Израиль рассчитывает выполнить требования суда, мы услышим что-то от его правительства в течение месяца. Стоит отметить, что у Международного суда ООН нет «зубов», которые позволили бы ему обеспечить исполнение всех этих предписаний, — а Израиль называл обвинения в свой адрес абсурдными. А кроме того, как мы только что узнали, министр национальной безопасности Израиля, который имеет ультраправые взгляды, заявил, что это судебное постановление является проявлением «антисемитизма».



Между тем, постановление скорее всего также разочарует жителей Газы, палестинцев и вообще всех в мире, кто призывал к прекращению огня, поскольку оно не является настолько серьёзным, насколько этого добивалась ЮАР, и не содержит требования немедленно прекратить огонь — а ведь именно такие призывы звучат изо всех уголков мира, поскольку в результате израильской операции в Газе погибли уже более 24 тысяч человек, большинство из которых являются гражданскими лицами, проживающими в секторе.



А рассмотрение иска будет продолжаться — ведь, как вы упомянули, речь идёт о предварительном решении. Окончательное решение о том, совершал и совершает ли Израиль геноцид в секторе Газа, возможно, будет вынесено лишь через несколько лет. Впрочем, учитывая, что суд не стал требовать немедленно прекратить боевые действия в Газе, аналитики и эксперты по международному праву убеждены, что вероятность вынесения судом постановления о том, что Израиль геноцид всё-таки совершал, невелика, поскольку это гораздо более высокая планка.



И всё же, это серьёзное решение, которое будет иметь последствия. Самый важный здесь момент уже в том, что суд вообще решил рассмотреть требования, поданные ЮАР. То есть, суд решил, что у него есть на это юрисдикция, что ЮАР имеет право делать такие обвинения в адрес Израиля — и это очень важно и для международной дипломатии, и для эффективности самого суда, пусть даже у него и нет «зубов», то есть, полномочий и возможности для того, чтобы обеспечивать соблюдение таких правил. А это — свидетельство того, что международное сообщество обращает самое пристальное внимание на Израиль в связи с его действиями в секторе Газа.

ВЕДУЩАЯ: Срочные новости нам передавал Мэтт Брэдли. Большое вам спасибо!

Дата выхода в эфир 26 января 2024 года.