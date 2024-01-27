 

В правительстве обсуждают возможность создания автокластера между Ленинградской и Калужской областями

27.01.2024, 9:25, Разное
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Министерство экономического развития и Министерство промышленности и торговли РФ рассматривают возможность учреждения автомобильного кластера, который объединит Санкт-Петербург, Ленинградскую и Калужскую области. Об этом объявил Максим Решетников, министр экономического развития России, в ходе президентского совещания по социально-экономическому развитию петербургской агломерации.

Проблемой, которую необходимо решить, является неиспользование промышленных площадок бывших автомобильных заводов в Петербурге. На данный момент производство возобновлено только на одном из трех заводов. Инвестор предложил интересную идею, создать межрегиональный кластер автомобильной промышленности, объединяя мощности Петербурга, Ленинградской и Калужской областей. Господин Решетников подчеркнул, что в настоящее время федеральные органы проводят активные консультации с региональными властями по этому проекту.

На данный момент конкретных подробностей о межрегиональном автопромышленном кластере предоставлено не было. Министр отметил, что проект находится на стадии разработки.

За последние два года в Санкт-Петербурге закрылись автозаводы General Motors, Ford и Toyota, ни одно из них не возобновило производство. Летом 2023 года на площадке петербургского завода Nissan, перешедшего в госсобственность, АвтоВАЗ начал выпускать автомобили под маркой Lada. 9 января 2024 года петербургский завод Hyundai возобновил производство после двухлетнего перерыва. Автозаводы Volkswagen и Ford, работавшие ранее в Калужской и Ленинградской областях соответственно, на данный момент остаются неиспользуемыми.


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