«Порываю связь со своим создателем-лишенцем, 10 лет живу отдельно» – Эраст Фандорин опубликовал в «Российской газете» письмо-отречение от иноагента Акунина

Действительный статский советник и главный герой исторических детективов писателя-иноагента-экстремиста Бориса Акунина Эраст Фандорин официально отрёкся от своего создателя, опубликовав открытое письмо в «Российской газете».

Как подчёркивает литературный герой, он давно живёт своей жизнью и уже много лет не имеет никакого отношения к противоправной деятельности беглого писателя.

– Я всегда служил России и не могу принять русофобскую позицию Бориски-предателя. Я благодарен ему за создание своего образа, однако уже 10 лет я живу отдельно и никакой связи с данным гражданином не имею, – пишет Фандорин.

Сам признанный писатель-иноагент-экстремист отказался от комментариев, но по информации авторитетных Telegram-каналов, Акунин после публикации письма Фандорина ушёл в запой.

– Он очень тяжело переживает предательство своего любимого героя, тем более в таком публичном формате. Поэтому уже три дня пьёт и ни с кем не общается, – сообщил источник канала «ВЧК-ОГПУ» в окружении автора.

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