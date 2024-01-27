 

arXiv: Google запустит собственную нейросеть для создания видеоконтента Lumiere

27.01.2024, 8:55, Разное
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Исследователи из подразделения Google Research представили инновационный генератор видеоконтента с названием Lumiere, который работает на основе текстовых запросов. Результаты работы были опубликованы на платформе научных публикаций arXiv.

Lumiere обладает способностью создавать высококачественные видеоролики, соответствующие кратким текстовым запросам, таким как “два енота читают книгу”. Этот инновационный инструмент использует “революционную архитектуру пространства-времени U-Net”, специально разработанную для создания видеоконтента с помощью искусственного интеллекта.

Lumiere имеет широкий спектр возможностей, включая создание видеороликов с нуля, редактирование существующих клипов согласно запросам и даже анимацию статичных изображений.

На данный момент Google не раскрыл планы по доступности Lumiere для широкой аудитории и времени запуска. Это может быть связано с возможными юридическими последствиями, такими как нарушение авторских прав при генерации видеоконтента с помощью этой нейросети.


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