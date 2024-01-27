AFM: гибкий материал с биосенсорами позволит создать импланты нового поколения

Инженеры из Техасского университета A&M разработали инновационный материал, способный имитировать человеческую кожу, он производится по технологии 3D-печати. Новый материал получил название “электронная кожа” или E-skin.

Этот материал состоит из наноинженерных гидрогелей, которые обладают настраиваемыми электронными и температурными биосенсорными возможностями.

Доктор Ахилеш Гахарвар, руководитель исследования, подчеркнул, что возможность воспроизводить ощущение осязания и интегрировать его в различные технологии открывает новые перспективы для взаимодействия между человеком и машиной, а также для развития передового сенсорного опыта. Этот материал также может улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.

Создатели E-skin предлагают использовать его для производства носимых медицинских устройств, способных постоянно мониторить температуру, частоту сердечных сокращений и артериальное давление, обеспечивая обратную связь с пользователями и помогая им улучшить свои двигательные навыки и координацию.

Авторы разработки отмечают, что в прошлом биоэлектрические устройства были слишком жесткими для интеграции в гибкие и эластичные материалы. Однако, благодаря использованию наноинженерных гидрогелей, эта проблема была успешно преодолена. В исследовании также использовались дефекты в структуре атомов дисульфида молибдена, обеспечивающие высокую электропроводность, и наночастицы полидофамина, которые позволяют электронной коже слипаться с живыми тканями.