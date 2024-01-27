Ветеран ЦРУ – если США не смогут помочь Украине, это станет для них «величайшим историческим провалом»

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Если конгресс так и не одобрит помощь Украине, это станет одним из величайших провалов американской политики и большой победой для Путина, заявил экс-заместитель директора ЦРУ по операциям Джек Девайн в интервью Judging Freedom. По его словам, одна из основных проблем США — это их слабость, за которой наблюдает весь мир. Страны видят действия США на Украине и в Израиле и понимают, что Америка вряд ли сможет чем-то помочь своим союзникам.

Что будет, если республиканцы в палате представителей не сдадутся и Джо Байден не получит свои 68 миллиардов, которые он хочет отправить на Украину? Западная Европа почти ничего не даёт Зеленскому. Сколько ещё он сможет продержаться без западной помощи?

ДЖЕК ДЕВАЙН, ветеран ЦРУ, экс-заместитель директора ЦРУ по операциям: Позвольте мне опустить последнюю часть вопроса. Я просто скажу, что если это произойдёт, то это, вероятно, станет одним из величайших исторических провалов американской политики и большой победой для Путина, — если мы не дадим им оружия, необходимого для удержания обороны. Украинцы смогут удержать эту линию обороны с тем оборудованием, которое должно туда поступить. Это моё мнение.

Поэтому я считаю, что это большая трагедия. Я, конечно, ожидал, что мы столкнёмся с проблемами, но наш конгресс так упорно стоит на своём, что скоро они смогут увидеть, что для мирового порядка будет означать, если РФ захватит Украину и победит её.

Взгляните на мир сегодня. Одна из проблем, о которой нам бы с вами следовало поговорить подольше, — это наша нынешняя слабость, которая начинает раздаваться эхом по всему миру. Многие страны теперь ведут себя более агрессивно со своими соседями, потому что они не рассчитывают на то, что мы сможем чем-то помочь. Наши союзники — не столько НАТО, сколько другие — наблюдают за нами.

Взять тот же Израиль — мы всё равно с вами сейчас будем обсуждать Израиль. Помогаем ли мы ему хоть как-то, когда дела становятся по-настоящему плохи? Я очень в этом сомневаюсь. И дело не в республиканцах или демократах. Я просто задаюсь вопросом: неужели наше политическое руководство действительно не способно оценивать стратегически важные вещи и до сих пор продолжает просто играть на нашем заднем дворе?

Дата выхода в эфир 25 января 2024 года.