Учения НАТО и сбитый самолёт с пленными грозят обострить конфликт с Россией

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Последние события накаляют и без того напряжённые отношения между Россией и Западом, пишет Global Times. После загадочного падения российского самолёта и начала крупнейших военных учений НАТО со времён холодной войны эксперты предупреждают о возможности жёсткого ответа со стороны Москвы.



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Крупнейшие военные учения НАТО и крушение российского самолёта, перевозившего украинских военнопленных для обмена, могут стать катализаторами конфликта между Западом и Россией, пишет Global Times. Российский военный самолёт разбился в среду вблизи границы с Украиной. Киев не подтвердил и не опроверг свою причастность к инциденту, настаивая на проведении международного расследования.

Цуй Хэн, учёный из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС, высказал мнение, что, по имеющейся в данный момент информации, похоже, что Украина сбила самолёт с собственными гражданами на борту. Если участие Киева подтвердится, то это решение дорого обойдётся Владимиру Зеленскому, так как злость общества по отношению к правительству может превысить даже ненависть к внешнему врагу.

Геополитическая напряжённость также ощущается в связи с масштабными военными учениями НАТО, направленными на проверку обороноспособности альянса в случае столкновения с Россией. В мероприятии примет участие 90 тыс. военнослужащих. «Учения НАТО — это парадигма возврата к военной конфронтации времён холодной войны», — считает Цуй Хэн. По его мнению, эти учения направлены на демонстрацию силы альянса и поддержание внутреннего единства в условиях возможного усиления правых политиков. Global Times отмечает, что подобные провокации могут вызвать ответную реакцию России, увеличивая риск обострения напряжённости. Издание отмечает, что в отличие от России, готовой продолжать борьбу, используя внутренние ресурсы, Запад, возглавляемый США, исчерпал себя, расходуя собственные арсеналы оружия не только в российско-украинском, но и в палестино-израильском конфликте.