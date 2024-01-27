Мнение: О бомбе под Британию… Ядерный апокалипсис всё ближе?

На фоне более «громких» событий этот шаг #США несколько затерялся. Но он крайне серьёзен с точки зрения ближайшего будущего не только лишь России. Кажется, мир стал ещё ближе к ядерному π-цу. Хотя все понимают, что победителей в таком конфликте быть не может, ядерное оружие вновь появилось на сцене. Пусть и не в первом акте разворачивающейся драмы.

Но дело не в нумерации…

США решили вернуть ядерное оружие в Великобританию на фоне «возросшей угрозы со стороны России». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона. Боеголовки разместят на базе Лейкенхит в графстве Саффолк. Их мощность будет втрое выше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Но это ещё не всё. В рамках подготовки к «ядерной миссии» в Великобритании Минобороны США планирует приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы, следует из документов Пентагона с сайта госзакупок. Кроме того, проект предусматривает строительство нового жилого комплекса для американских военнослужащих, которые будут работать на объекте. Оно должно начаться в июне. То есть, это не просто перевозка нескольких бомб поближе к возможному ТВД, но начало полномасштабного обустройства соответствующей инфраструктуры для их применения.

Ожидается, что на базе разместят новые ядерные авиабомбы B61-12 мощностью до 50 килотонн. Сейчас ими оснащаются стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

Возвращение американских боеголовок в Великобританию является частью программы по развитию и модернизации ядерных объектов в масштабах всего НАТО в ответ на усиление напряжённости в отношениях с Россией. Представитель Пентагона, впрочем, не стал подтверждать или опровергать данную информацию, объяснив это политикой США, которая не предполагает ответов на вопросы, касающиеся наличия или отсутствия ядерного оружия в любом общем или конкретном месте.

Как пелось в детской песенке времён #СССР, «с бомбою пиндосы доиграются, вспыхнет шарик ядерным огнём»…

В общем, скоро рванёт?

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