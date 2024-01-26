Мнение: Техас против США: красные против синих?

Что лично меня больше всего удивляет в конфликте, который внезапно разгорелся в Штатах между федеральным правительством и Техасом? То, из-за чего, собственно, и разгорелся сыр-бор. А причиной стало, как нам говорят, решение Верховного суда США: когда конфликт дошел до его уровня, он принял решение “в пользу федеральных властей, разрешив патрулям пограничной службы убрать возведенные техасцами заграждения на время судебного разбирательства. Но власти Техаса подчиняться отказались”.

Тут всё и заверте… Как видим, уже 24 25 штатов заявили о поддержке Техаса, и все они, естественно, “красные”, то есть находятся под контролем республиканцев (как, собственно, и сам Техас). Наблюдатели уже просто так и обозначают нынешний кризис, как очередной конфликт между Республиканской партией и администрацией Байдена, то есть “демократами”.

(Кстати – вопрос для студентов-политологов: почему конфликт такого типа, какой бушует сейчас в Штатах, в принципе невозможен в России, за одним возможным исключением? Ответ: потому что губернаторы в РФ – фигуры во многом номинальные, у них нет собственных силовых подразделений. А в США – есть: у каждого штата есть своя Нацгвардия, которая подчинена именно губернатору. Этот фактор и сыграл – нацгвардейцы Техаса стакнулись с пограничниками-федералами. В РФ такого типа конфликт потенциально возможен только с одним “штатом” – с Чечней; у которого с собственной “нацгвардией” все в порядке).

Но! Что мешает назвать происходящее в США конфликтом “красных” с Байденом? Как раз – решение Верховного суда. Ведь, по идее, Верховный суд – насквозь “красный”: стараниями Трампа в нем сейчас из 9 судей – 6 республиканцев и всего трое “демократов”. Как же так получилось, что ВС США принял решение против “своего” штата и против в целом антииммиграционной линии всей “своей” партии?!

Вот что поистине загадочно. Объяснений может быть два – прогрессивное и циничное. Первое – что таким образом в США торжествует принцип “надпартийности” судей: избрали человека в высший орган судебной власти – всё: с момента принятия присяги судья становится “отцом всех американцев” без исключения и мигом забывает про все свои партийные пристрастия.

Второе – что таким образом нам продемонстрировано: вся “партийная” окраска в США – это камуфляж, обманка для лохов, а на деле никаких “партий” изначально нет, и люди продвигаются во власть совсем по другому принципу и в другой (возможно, конспирологической) логике.

Можно выбрать любое из двух – как и принято в США.