Рупор кремлевской пропаганды: В 2023 году РФ купила на Западе чипов военного назначения на 1,7 млрд. долларов

Пока на Украине продолжают тупить про стиралки и холодильники, Россия за прошедший год закупила в США и ЕС чипов на 1,7 млрд. долларов, которые могут использоваться в продукции военного назначения.

Россия за год получила западных чипов более чем на 1.7 млрд долларов – Bloomberg.

Как выяснило агентство, несмотря на санкции страна импортировала микросхемы из Европы и США, которые могут использоваться для производства военной техники, в основном через третьи страны, в том числе Китай, Турцию и ОАЭ. Речь о продукции американских Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD) и Analog Devices Inc., а также европейских Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV, пишет Bloomberg.

И это только за 2023-й год. Санкции работают

PS. И это мы еще Китай не берем, откуда потоком льются чипы и контроллеры для военного производства.

PS2. Но конечно надо развивать прежде всего свою микроэлектронную промышленность.

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