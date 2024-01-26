Контроль клетчатки: можно ли вылечить эндометриоз правильной диетой

Эндометриоз – распространенное заболевание среди женщин репродуктивного возраста. Оно оказывает сильное негативное влияние на интимную близость, качество жизни и фертильность. В сегодняшней статье мы попробуем разобраться, как изменение рациона может повлиять на этот недуг.

Эндометриоз: что мы знаем о болезни

Точные причины появления этого заболевания плохо изучены, поэтому не существует чудодейственного лечения, способного остановить его развитие. Гормональная терапия может быть эффективной у некоторых пациенток. Она, как правило, проводится для уменьшения болезненных симптомов и снижения скорости развития заболевания. Хирургическое вмешательство адресовано пациентам, не имеющим положительного ответа на гормональное лечение или с запущенной стадией заболевания.

Альтернативные методы лечения, такие как иглоукалывание, остеопатия, йога, пилатес или другие методы релаксации, доказали свою эффективность в уменьшении болезненных симптомов даже после первого месяца практики.

Недавние исследования показали эффективность тщательно подобранной диеты для больных эндометриозом. Более того, изменение привычного рациона позволяет бороться и с другими симптомами, такими как менструальные боли, вздутие живота, запор, диарея.

К сожалению, пациенты с эндометриозом должны знать, что они не смогут вылечить недуг только с помощью диеты. Требуется еще и качественная медикаментозная терапия.

Как диета влияет на эндометриоз

Эндометриоз считается воспалительным и эстрогензависимым заболеванием. Одним из механизмов возникновения боли является воспаление. Эндометриоз будет развиваться, пока уровень эстрогена повышен. Диета может влиять как на воспаление, так и на уровень этого гормона.

Клетчатка, например, помогает устранить избыток эстрогена. Этот гормон является важным для многих функций организма, но его избыток может усугубить болезненные симптомы и ускорить прогрессирование патологического процесса. Взрослому следует потреблять не менее 35 г клетчатки в день. Ее источниками выступают фрукты, овощи, цельнозерновые. Будьте осторожны, водите клетчатку постепенно, так как диета с высоким содержанием данного вещества может вызвать вздутие живота, спазмы и дискомфорт в пищеварении.

Жиры играют важную роль в организме. Холестерин, например, является основой синтеза половых гормонов и кортизола. Омега-3 и мононасыщенные жиры играют противовоспалительную роль, что объясняет, почему регулярное употребление рыбы, орехов, фундука, чиа, авокадо, оливкового масла может уменьшить воспаление и, соответственно, интенсивность менструальных болей.

Диетические ограничения

Некоторые продукты могут оказывать негативное влияние на эндометриоз из-за их провоспалительной роли или повышения уровня эстрогена. Таким образом, диетологи рекомендуют на начальном этапе исключить продукты, подвергшиеся ультраобработке, сахар, красное мясо, молочные продукты и глютен. Затем следует этап постепенного повторного введения молочных продуктов и глютена с ежемесячной оценкой симптомов.

Алкоголь и кофе следует употреблять в умеренных количествах. Красное мясо обеспечивает важный питательный вклад, но его порцию следует уменьшить до 10% от общего количества калорий.

Обработанных пищевых продуктов следует избегать не только пациентам с эндометриозом. Они содержат множество провоспалительных ингредиентов, таких как сахар, насыщенные жиры, консерванты, красители и соль, а количество питательных веществ низкое.

Сахар или другие продукты с высоким его содержанием, такие как газированные напитки, играют роль в усилении воспаления. Пациенты с эндометриозом могут выбрать более здоровые десерты, такие как темный шоколад, фрукты, арахис, грецкие орехи, миндаль.

Вместо заключения

Эндометриоз — хроническое заболевание. Помимо здорового питания для его лечения рекомендуется физическая активность, релаксационная терапия, психоэмоциональная поддержка и качественный сон, поскольку они могут улучшить качество жизни.