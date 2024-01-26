Бенджамин Баттон в реальной жизни: резко помолодевший Питт поверг народ в шок

В Сети только и обсуждают, как внезапно помолодел бывший муж Анджелины Джоли. То ли новая любовь повернула вспять годы Брэда Питта, то ли все банально, и “спасибо” актер должен сказать пластическим хирургам. А может дело в мистической роли актера, которая внезапно воплотилась в его жизни?

Резко помолодевший Питт поверг народ в шок: на его лице, кажется, и следа нет от былых морщин. Блогеры то и дело сравнивают внешний вид звезды Голливуда в 2020-м и в 2023-м годах – что-то тут неладно. Заметно, что на фотографиях допандемийного времени у Питта довольно морщинистое лицо и серьезные возрастные изменения кожи. Впрочем, это неудивительно – актеру стукнуло 60 лет.

Некоторые начали подозревать, что дело в мистическом влиянии персонажа, которого сыграл Брэд Питт в 2008-м. Не иначе как Бенджамин Баттон в реальной жизни? Ведь загадочная история о том и вещает: родившийся стариком мальчик начал молодеть. Может быть, это отголоски фантастической роли на внешности знаменитости?

Скорее всего, нет. Специалисты нашли кое-что интересное. На ухе Брэда Питта был обнаружен шрам, который говорит о перенесенной операции по подтяжке лице. Никакой магии. Похоже, Брэд Питт решил не отставать от своей бывшей жены, которая не раз изменяла внешность при помощи пластики. Да и работа у актеров такая: лицо – их визитная карточка.