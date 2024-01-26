 

Рупор кремлевской пропаганды: “Ленинград” и “Сталинград” для Арктики

26.01.2024, 21:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня был заложен еще один атомный ледокол типа "Арктика" (проект 22220) водоизмещением более 33 000 тонн с названием "Ленинград".
В следующем году будет заложен еще один ледокол этого типа – "Сталинград".

Корабли данного типа обеспечат РФ длительное доминирование в Арктике за счет мощного ледокольного флота.
Ну и названия прекрасные. У антисоветчиков уже подгорело.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Мнение: Южная Корея: без собачатины, без автозавода и без свободы слова

26.01 / Терапевт Голубенко объяснила, почему ночью может повышаться артериальное давление

26.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Техас не подчинится ультиматуму Байдена

26.01 / Россия предлагает Катару и Саудовской Аравии пересмотреть налоговые соглашения

26.01 / Илон Маск согласился возглавить Техасскую народную республику

26.01 / Орешкин сообщил об «отрицательном росте» зарплат в администрации президента

26.01 / Мнение: Тоска

26.01 / Мнение: Салам алейкум, гордая Чечня

26.01 / В Сколково представили роутер, в котором роль маршрутизатора исполняет живой человек 

26.01 / MIT: технология печати жидким алюминием оказалась в 10 раз быстрее аналогов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика