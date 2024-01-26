Рупор кремлевской пропаганды: “Ленинград” и “Сталинград” для Арктики

Сегодня был заложен еще один атомный ледокол типа "Арктика" (проект 22220) водоизмещением более 33 000 тонн с названием "Ленинград".

В следующем году будет заложен еще один ледокол этого типа – "Сталинград".

Корабли данного типа обеспечат РФ длительное доминирование в Арктике за счет мощного ледокольного флота.

Ну и названия прекрасные. У антисоветчиков уже подгорело.

—