Мнение: Южная Корея: без собачатины, без автозавода и без свободы слова

1. Цивилизация наконец-то докатилась в Южную Корею. Ещё не совсем, конечно, но корейцы уже почти признали, что собака – друг человека, и кушать её нельзя (ссылка):



Власти Южной Кореи начали 2024 год с прогрессивных изменений — в январе местный парламент принял закон, запрещающий употреблять собак в пищу. Он включает в себя запрет на разведение животных на убой, разделку и распространение собачьего мяса.

В пользу этого документа высказались 208 депутатов. Воздержавшихся оказалось всего двое, а против не голосовал никто. Следующая стадия — поддержка документа кабинетом министров и его подписание президентом Южной Кореи, Юн Сок Ёлем. <…>

Закон вступит в силу с 2027 года. До этого времени южнокорейские фермы, в которых собак выращивают для еды, а также розничные точки, реализующие такое мясо, должны презентовать властям планы о закрытии. В противном случае их ждут штрафы.

Причем речь не идет о формальном наказании: лицам, которые разводят собак на убой, разделывают или распространяют их мясо, светит до двух лет тюрьмы или до 2 миллионов рублей штрафа (30 миллионов вон). За разведение животных для еды или распространение мяса возможен такой же срок или штраф в размере 1,3 миллиона рублей (20 миллионов вон). Покупателям мяса наказание пока не грозит.

Меня закон радует, я люблю собак (в хорошем смысле слова, как питомцев) и считаю, что есть их не нужно. Но всё же объясните мне, пожалуйста, чем собаки принципиально отличаются от свиней, которые также часто работают питомцами, и которые являются человеку более близкими родственниками, чем собаки?

2. За дружбу с США надо платить. Завод Хёнде в Петербурге из южнокорейского превратился в российско-китайский (ссылка):



200 тысяч автомобилей в год — именно столько завод в Петербурге выпускал автомобилей различных корейских марок, самыми популярными из которых являлись Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Но до начала 2022 года.

Однако простоя больше не будет <…>. Наконец-то стало известно, что на корейском российском заводе будут вести деятельность китайцы в партнерстве с российской ООО «Арт-Финанс», выкупивший бывший корейский завод за бесценок — сумма сделки составила всего 77,7 доллара (6966 рублей по текущему курсу). Чисто символически.

Hyundai Motor одобрил продажу, ибо деваться некуда, а корейская компания оценила убытки от потери завода в 219,2 млн долларов.

Продали его с возможностью выкупа в будущем, но не ранее, чем через 2 года. Однако к тому времени завод явно перестроят на выпуск автомобилей других марок, например, китайского концерна GAC, который помимо китайских марок, выпускает автомобили брендов Fiat, Honda, и Toyota.

Здесь в ближайшие 18 месяцев планируют выпустить около 70 тысяч автомобилей.

Да, годовой объем выпуска снизится в разы, но зато завод теперь будет работать на промышленный союз России и Китая, а часть сотрудников снова получат работу. Сейчас на предприятии проходят обучение и работают порядка 800 сотрудников. Не исключено, что рабочих мест будет гораздо больше, ибо наладятся поставки комплектующих из Китая и от российских предприятий.

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):

Минутка свобод и демократий.

68-летний южнокореец Ли Юн Соп приговорён к 1 году и 2 месяцам тюрьмы за написание стишка, в котором он хвалит Северную Корею.

Рутинно напоминаю, что в Южной Корее хвалить КНДР это статья. Но мы должны помнить, что свободный мир лучше несвободного, потому что в нём за неправильные мнения сажают как-то иначе, по-доброму, что ли.

Напомните, в России посадили кого-нибудь за стишок с похвалой в адрес США или Украины? Может, разгромили украинский или американский ресторан? Я что-то про такие случаи не слышал…