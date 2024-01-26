Терапевт Голубенко объяснила, почему ночью может повышаться артериальное давление

Терапевт Лидия Голубенко назвала причины растущего ночью артериального давления. Одной из них являются внешние факторы, которые увеличивают физическое и психоэмоциональное напряжение организма.

По словам Голубенко, внешние факторы могут увеличивать физическое и психоэмоциональное напряжение организма, что, в свою очередь, может привести к росту артериального давления вечером и ночью. Среди таких факторов она называет следующие: поздний и избыточный прием пищи, употребление напитков с содержанием стимулирующих компонентов, стресс, длительное время, проведенное за компьютером, работа с гаджетами.

Другой важной причиной ночного роста артериального давления является возрастная гипертония. Если она развивается по мере старения, это может указывать на атеросклероз сосудов, который делает их более жесткими и способствует накоплению бляшек на стенках. Эти пораженные атеросклерозом сосуды реагируют спазмами на различные внешние факторы, включая малозначительные изменения в окружающей среде вечером или ночью, такие как шум соседей или нервозность.

Терапевт также обращает внимание на то, что рост артериального давления ночью может быть связан с проблемами почек. При нарушении в кровь выделяется большое количество гормона ренина, что может привести к задержке жидкости в организме и последующему повышению давления.