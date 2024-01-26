Fox News – Техас «забрал» границу у федералов — и его поддерживают уже 24 других штата

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Администрация Техаса демонстрирует решимость продолжать своё противостояние с федеральными властями США по вопросу охраны границы, пишет Fox News. По информации канала, такая позиция техасцев находит отклик у других республиканских штатов — солидарность с Техасом официально выразили 24 губернатора.

Всем привет! С вами я, Лора Ингрэм, и добро пожаловать на нашу передачу Ingraham Angle! Сегодня мы ведём эфир из Вашингтона. «Приди и возьми» — вот главная тема нашего сегодняшнего выпуска.

Итак, министр юстиции Техаса Кен Пакстон сегодня принёс нам приятные вести — штат не планирует «прогибаться» под сотрудников федеральных ведомств и пускать их в парк Шелби, что в городе Игл-Пасс. Сотрудники ранее использовали парк в качестве своеобразного плацдарма для оформления мигрантов, въезжающих в США, и решения других, связанных с ними, задач. Однако напоминаем, губернатор Техаса Грег Эбботт во вторник опубликовал официальное заявление, в котором обвинил Байдена в том, что он пренебрёг своими прописанными в Конституции обязанностями обеспечивать соблюдение миграционного законодательства. Ну а сегодня мы увидели вот что:

ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор штата Техас: Составители нашей Конституции знали, что будут моменты, когда федеральные власти не проявят верность своему долгу, поэтому они в разделе 10 статьи 1 предусмотрели для штатов право на самооборону. И Техас сейчас как раз использует в соответствии с разделом 10 статьи 1 право на самооборону, поскольку президент США не выполняет сейчас свою обязанность обеспечивать соблюдение принятых конгрессом законов, запрещающих нелегальным образом проникать в США.

Эбботт на все сто процентов прав: с первого же дня своего президентства Байден вместе со своими кукловодами делали всё возможное, чтобы показать всему миру, что на границе США начался сезон открытых дверей — всё возможно! А чем это кончилось, мы все знаем — полной катастрофой и рекордными барышами для транснациональных преступных группировок и торговцев людьми, продающих детей в сексуальное рабство. Хотелось бы только одного — чтобы Техас начал делать то, что он делает сейчас, ещё раньше.

Напомним, юристы Байдена тем временем работают в федеральных судах, составляя иски против Техаса за то, что штат принимает меры по обеспечению безопасности своей границы. Это просто позор! Так что если вы живёте в штате, губернатор которого не опубликовал заявление в поддержку администрации Техаса и его противостояния с федеральным правительством на границе, то вам пора бы задуматься о переезде.

Список республиканцев, которые обещают оказывать Техасу всяческую поддержку, постоянно пополняется новыми именами: в нём теперь уже около 24 губернаторов, и они также выступают против попыток администрации Байдена облегчить для мигрантов задачу по нелегальному пересечению границы в направлении США. Речь идёт о штатах, где губернаторов реально заботит задача уберечь нашу страну и сохранить верховенство права.

Дата выхода в эфир 25 января 2024 года.