Рупор кремлевской пропаганды: Техас не подчинится ультиматуму Байдена

Губернатор Флориды ДеСантис, который недавно снял свою кандидатуру с выборов президента США в пользу Трампа, заявил, что расширяет права нац.гвардии Флориды, что позволит задействовать ее на территории Техаса для помощи местной нац.гвардии подконтрольной губернатору Эбботу. В ближайшее время законодательные органы штата утвердят новые полномочия нац.гвардии Флориды.

Губернатор Техаса Эббот также заявил, что он не подчинится ультиматуму Байдена, который потребовал в течение 24 часов прекратить действия нац.гвардии на границе.

Республиканские сенаторы и конгрессмены сегодня дружно заявляют, что действия администрации Байдена в в вопросе границы с Мексикой делают маловероятным принятие сделки, в которую может быть включена помощь Украине.

В какую сторону будет развиваться кризис полномочий в США будет понятно завтра, когда истечет время ультиматума Байдена.

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