 

Россия предлагает Катару и Саудовской Аравии пересмотреть налоговые соглашения

26.01.2024, 19:25, Разное
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Министерство финансов РФ предложило пересмотреть соглашения об избегании двойного налогообложения Саудовской Аравии и Катара. РФ уже представила предложения по изменению условий данных договоров.

Ранее Forbes, ссылаясь на информированные источники, сообщил, что переговоры между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами о новом соглашении об избегании двойного налогообложения затягиваются. Это происходит потому, что ОАЭ желают получить те же условия, что и у Катара и Саудовской Аравии. По информации издания, Москва и ОАЭ установили ставки на уровне 15% по дивидендам и 10% по процентным доходам.

На данный момент соглашения с Катаром и Саудовской Аравией оказываются более выгодными по сравнению с ОАЭ. Для предпринимателей предусмотрены ставки по дивидендам в размере 5%, а для государственных компаний и некоторых других категорий – 0%. Налог на проценты по долгу в этих двух странах составляет 5%. Касательно роялти, ставка для Катара равна нулю, а для Саудовской Аравии – 10%. Министерство финансов предлагает другим странам установить формулу 10–10–10, которая соответствует действующим ставкам в российских специальных административных районах.

По словам Алексея Сазонова, Минфин продолжает переговоры по обновлению налогового соглашения с ОАЭ, их следующий этап запланирован на март. Летом 2023 года РФ также отправила предложение о начале переговоров с Турцией, но на данный момент обратной связи не поступило.


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