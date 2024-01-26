 

Самоназванного наследника Зайцева отправили за решетку

26.01.2024, 19:20, Новости дня
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Трехкратный обладатель титул “Мистер Вселенная” заявил о себе спустя несколько месяцев после смерти знаменитого модельера. Смуглый красавец появился в известном ток-шоу летом минувшего года, представившись тем, кому покойный кутюрье завещал свое имущество. История с наследством не получила продолжения, а Кривенко пропал из поля зрения публики. Но, как оказалось, ненадолго.

Теперь неожиданно стало известно, что
самоназванного наследника Вячеслава Зайцева отправили за решетку после обвинений в изнасиловании. О случившемся в студии программы “Прямой эфир” рассказала 19-летняя Анастасия Панкова. По словам девушки, какое-то время молодой человек красиво ухаживал за ней, а потом увез на пустырь против ее воли и чудовищно надругался.

Панкова заявила, что после изнасилования Кривенко несколько дней держал ее в автомобиле без еды и воды. Кроме того, по словам девушки, мужчина применял к ней физическую силу, бил ее по лицу и другим частям тела, приставлял нож к горлу. А после заточения в машине Анастасия, как говорит она, была вынуждена провести еще пять дней у Эдуарда дома, где он продолжал над ней издеваться.

В студии программы рассказали, что
Эдуарда Кривенко отправили за решетку до окончания следственных действий. Однако свою вину манекенщик не признает, отрицая все обвинения. По словам молодого человека, они с Анастасией расстались за неделю до того, как она отправилась на медэкспертизу.

Впрочем, ранее Эдуард Кривенко уже попадал в громкую историю. Как писали “Дни.ру”, объявивший себя наследником Вячеслава Зайцева
находился в розыске у судебных приставов из-за долгов.


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