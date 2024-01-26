 

Илон Маск согласился возглавить Техасскую народную республику

26.01.2024, 18:33, Разное
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Американский предприниматель и основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск принял предложение инициативной группы граждан США возглавить движение «Техасская народная республика». В ближайшее время пройдёт официальная инаугурация миллиардера, после чего он он станет полноправным правителем Техаса.

«Настал момент положить конец беспределу Вашингтона и лично маразматика-Байдена. Клянусь, что сделаю всё, чтобы сохранить техасский образ жизни и обеспечить светлое будущее наших детей», – сообщил Маск журналистам. 

По информации The New York Times, в начале феврале в столице Техаса городе Остин пройдёт съезд депутатов Юга США, на котором будет провозглашена независимость Техасской народной республики 

«Федералы достали всех и люди мечтают жить своим умом, без извращенцев, нелегальных мигрантов и наркоманов. Бог даст, во главе с Маском мы одолеем вашингтонских иродов», – рассказал один из организаторов съезда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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