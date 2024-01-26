Орешкин сообщил об «отрицательном росте» зарплат в администрации президента

Максим Орешкин, помощник президента РФ, отметил снижение реальных зарплат сотрудников в администрации главы государства. Он подчеркнул, что в то же время на многих промышленных предприятиях страны наблюдается значительный рост заработных плат, достигающий даже десятков процентов.

Господин Орешкин отметил, что индексация зарплат происходит на гораздо меньшем уровне, чем инфляция, и привел собственный опыт: “С точки зрения администрации президента и моей личной ситуации, моя зарплата сократилась. В то же время, я посетил множество промышленных предприятий и увидел, как зарплаты там растут на десятки процентов. Есть направления, где они увеличиваются даже вдвое. Это, конечно, связано с повышенной производительностью и нагрузкой на сотрудников, но факт остается фактом,” — подчеркнул он в эфире радиостанции “Маяк”.

Орешкин призвал россиян, желающих получать более высокие заработные платы, рассмотреть возможность трудоустройства на промышленные предприятия.

Согласно данным Росстата, инфляция в РФ на 22 января 2024 года составила 7,37% в годовом выражении, что превышает последнюю индексацию зарплат высших чиновников, проведенную в октябре 2023 года по решению президента Владимира Путина, которая составила всего лишь 5,5%.