Врач психиатрической больницы: Ярмольник предстал перед публикой в новом свете

Знаменитый на всю страну актер не раз отказывался от почетных званий, о которых некоторые его коллеги могут только мечтать. Но даже если официально Леонид Ярмольник не является Народным артистом РФ, почитатели неизменно считают его одним из самых достойнейших претендентов на этот титул.

Ранее “Дни.ру” писали, что продюсер отметил юбилей, и вспоминали факты из жизни именинника, в том числе скандальные. Но, следует отметить, что никакие скандалы и громкие заголовки не смогут противостоять его творческим успехам. В свои 70 лет Леонид Ярмольник не перестает активно трудиться и радовать поклонников новыми работами.

Накануне, 25 января,

Леонид Исаакович

предстал перед публикой в новом свете, примерив на себя неожиданную роль. На экранах состоялась премьера картины режиссера Михаила Локшина “Мастер и Маргарита”, в которой актер перевоплотился во врача психиатрической больницы – профессора Стравинского. Артист блестяще справился с поставленной задачей, что в очередной раз доказывает, что он еще молод душой и полон сил.

Впрочем, Ярмольник и не скрывает, что не ощущает груза прожитых лет. Такое признание телеведущий сделал во время драйв-шоу “Поехали” на “Авторадио”. В студии программы Леонид Исаакович заявил, что чувствует себя на 40-45 лет, да и окружающие не видят в нем того, кому пора было бы отправляться на пенсию. Все благодаря тому, что артист ведет активный образ жизни и много работает.

“В любом возрасте ты ощущаешь себя пацаном, если делаешь что-то быстро, здорово и исключительно не так, как все”, – заключил Леонид Ярмольник.