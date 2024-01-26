Мнение: Салам алейкум, гордая Чечня

Невесть каким образом ЭТО попало в мой Ютуб. Хотя лезгинка – не моё хобби, кое-что поразило: вид улицы, на которой танцуют гордые джигиты. Судя по желтым листьям на деревьях, это осень. Клип, пишут, 2022-го. Но почему тогда на улице почти все (кроме джигитов и примкнувшей к ним якобы азербайджанки) – в масках? И что это вообще за место?

Странное и жуткое зрелище. На улице – и все в масках! Неужели это Тбилиси? Грузины, значит, до такой степени законопослушные? До чего довели гордый народ… В РФ, помнится, ношение масок на улице просто и не было никогда обязательным – до такой степени маразма не доходили. А тут… И ведь даже надеты маски почти у всех максимально законопослушно – натянуты на нос, “как положено”.

Под абсурдистскую лезгинку, почему-то на русском, все мы там, типа, дети аллаха, и танцует простоволосая девушка в джинсах, и все хари окружающих в медицинских намордниках – вышло концептуальненько. “Салам алейкум, гордая Чечня!”