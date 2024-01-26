В Сколково представили роутер, в котором роль маршрутизатора исполняет живой человек

Не имеющая мировых аналогов новинка из Сколково была представлена на Всероссийском саммите высоких технологий. По словам инженеров инновационного центра, это первое полностью российское устройство распределения интернет-сигнала по помещению.

«Несмотря на то, что обычно под маршрутизатором люди подразумевают сам роутер, мы решили пойти дальше и разделили его на две части, одна – роутер – принимает сигнал из сети по кабелю, а вторая – человек – с помощью специальных палок-направляющих уже распределяет его по самому помещению», – пояснил один из создателей новинки Алексей Косогор.

Для функционирования роутера необходимо иметь всего одного сотрудника, которому не обязательно владеть русским языком, достаточно лишь иметь две руки и уметь обозначать положение в пространстве. На этапе тестирования у устройства не возникло технических проблем, однако была выявлена необходимость дополнительного обучения персонала.

По словам разработчиков, проблемы могут возникнуть ввиду человеческого фактора – желательно не использовать в целях функционирования прибора глухих, слабослышащих или лиц с психическими отклонениями.

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