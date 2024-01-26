В Сколково представили роутер, в котором роль маршрутизатора исполняет живой человек
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Не имеющая мировых аналогов новинка из Сколково была представлена на Всероссийском саммите высоких технологий. По словам инженеров инновационного центра, это первое полностью российское устройство распределения интернет-сигнала по помещению.
«Несмотря на то, что обычно под маршрутизатором люди подразумевают сам роутер, мы решили пойти дальше и разделили его на две части, одна – роутер – принимает сигнал из сети по кабелю, а вторая – человек – с помощью специальных палок-направляющих уже распределяет его по самому помещению», – пояснил один из создателей новинки Алексей Косогор.
Для функционирования роутера необходимо иметь всего одного сотрудника, которому не обязательно владеть русским языком, достаточно лишь иметь две руки и уметь обозначать положение в пространстве. На этапе тестирования у устройства не возникло технических проблем, однако была выявлена необходимость дополнительного обучения персонала.
По словам разработчиков, проблемы могут возникнуть ввиду человеческого фактора – желательно не использовать в целях функционирования прибора глухих, слабослышащих или лиц с психическими отклонениями.
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