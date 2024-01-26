Рупор кремлевской пропаганды: Слишком много активистов

Американский твиттер сегодня особенно забавен.

Военный Департамент штата Техас сообщил, что продолжает операции по удержанию линии границы и пресечению незаконного проникновения в штат Техас.

Департамент готов к действиям по обеспечению охраны границы и правопорядка и готов защищать суверенитет штата Техас.

Вице-губернатор Техаса предложил Байдену "убраться с дороги" и не мешать техасским силовикам делать свою работу.

Плюс нативная реклама.

Мачете из Хуареса – то самое мачете, которое должны быть в коллекции каждого настоящего чоло.

Мачете от легендарных мексиканских мастеров из Сьюдад-Хуарес. 50 лет участия в войне картелей.

Без особых усилий разрезают монету в 5 центов и шейные позвонки разных кабронов.

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