Рупор кремлевской пропаганды: Слишком много активистов
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Американский твиттер сегодня особенно забавен.
Военный Департамент штата Техас сообщил, что продолжает операции по удержанию линии границы и пресечению незаконного проникновения в штат Техас.
Департамент готов к действиям по обеспечению охраны границы и правопорядка и готов защищать суверенитет штата Техас.
Вице-губернатор Техаса предложил Байдену "убраться с дороги" и не мешать техасским силовикам делать свою работу.
Плюс нативная реклама.
Мачете из Хуареса – то самое мачете, которое должны быть в коллекции каждого настоящего чоло.
Мачете от легендарных мексиканских мастеров из Сьюдад-Хуарес. 50 лет участия в войне картелей.
Без особых усилий разрезают монету в 5 центов и шейные позвонки разных кабронов.
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Источник: Colonel Cassad
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