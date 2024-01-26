Мнение: Привилегированные многодетные семьи, число релокантов и пенсионная пирамида

1. Многодетные семьи в России официально получили особый статус и будут теперь получать ещё больше разных льгот. Напомню, что в нынешней культуре многодетной считается семья с тремя детьми — и это, мне кажется, серьёзный прокол демографического пиара, так как из законов косвенно следует, что норма — меньше трёх детей на семью (ссылка):



Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи в стране. Документ подписан с учетом «важной роли семьи в развитии государства и общества», отмечено в нем.

В первую очередь, указ закрепил понятие многодетной семьи — это семья, в которой воспитывается как минимум трое детей. Ее статус устанавливается бессрочно.

Таким семьям будут предоставляться меры социальной поддержки до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет, или 23 года, если он учится по очной форме.

Им гарантированы государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, досрочное назначение пенсии по старости женщинам, воспитывающим трех и более детей.

Помимо этого, российское государство обязуется предоставить родителям профессиональное обучение и дополнительное образование, чтобы те могли работать, а также право на бесплатное посещение музеев, парков, выставок и других культурных мероприятий по всей стране.

Многодетная семья будет получать удостоверение, которое подтвердит их статус (его форму разработает правительство). Кроме того, будет вестись единая база данных «в целях учета сведений о таких семьях, в том числе о предоставляемых им мерах соцподдержки».

Кроме того, многодетные семьи смогут рассчитывать на бесплатные лекарства по рецептам для детей до шести лет, школьники из таких семей — на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, трамваи, метро), бесплатное питание в школах и колледжах и школьную форму (в том числе спортивную). В детские сады детей обязуются принимать без очереди.

Семьи смогут получить льготы на оплату жилья и услуг ЖКХ в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты.

Также, в ответ на поступившее к нему предложение, Владимир Путин пообещал создать Всероссийский родительский комитет, который занялся бы продвижением различных инициатив в области семейной политики (ссылка). Пока что функционал подобной структуры не очень понятен, но идея выглядит логичной: если мы делаем родителей привилегированной частью общества, у этой части должны быть свои представительские структуры, защищающие её интересы. Можно, например, запрещать компьютерные игры, бороться против ЕГЭ и аниме.

2. Блогер Павел Шипилин приводит статистику по миграции в Россию и из России (ссылка):



По данным миграционной статистики МВД России, в 2021 году российское гражданство получили более 735 тыс. человек. В 2022 году поменьше — чуть более 691 тыс. Более свежих данных, к сожалению, нет, но, полагаю, цифры опять будут на уровне 600–700 тысяч.

43 процента — это украинцы. Причем без жителей ДНР и ЛНР — они учитываются отдельно. На втором месте — граждане Таджикистана: 174 тыс. Далее следуют Армения (45 тыс. решений о гражданстве), Казахстан (42 тыс.), Узбекистан (27 тыс.) и Азербайджан (23 тыс.).

Но есть и другая статистика — по миграции, которая отличается тем, что люди не навсегда связывают жизнь с Россией, а приезжают на заработки. Динамика довольно любопытна.

Судя по таблице, в 2022 году, когда началась спецоперация на Украине, из России действительно уехало много испуганных релокантов. Но все же не миллионы, а триста-четыреста тысяч. Тем не менее это самое большое число «поуехавших» за год на сегодня. Подозреваю, когда в Росстате появится 2023 год, мы увидим, что это число снизилось.

3. В Школе Капитализма я рассказываю, почему ждать больших пенсий от государства, — как накопительных, так и «обычных» — было бы несколько наивно с нашей стороны. Цитирую из поста (ссылка):

…Из этого следует, что мне, равно как и подавляющему большинству других работающих, остаётся ждать от государства только обычную пенсию, не накопительную. Если бы я выходил на пенсию завтра, пожалуй, проблемы бы и не было — сейчас на пенсии денег у государства худо-бедно хватает. Однако наша пенсионная система работает по принципу финансовой пирамиды: новые вкладчики платят старым, рассчитывая, что через несколько десятилетий кто-то будет платить уже за них. Сейчас Исаак (40 лет) платит пенсию Аврааму (70 лет). Через тридцать лет самому Исааку тоже исполнится 70 лет, и пенсию ему будет платить Иаков, который пока что учится в школе, но через тридцать лет как раз достигнет 40-летнего возраста. Каким образом мы всей страной вляпались в эту пирамиду — вопрос историко-политический, поэтому он выходит за рамки тем проекта. Констатирую пока что факт: пенсионные налоги Исаака государство не копит, а тратит на Авраама. Выйдя в отставку, Исаак обнаружит, что никаких значимых накоплений с его налогов государство не сделало, всё съедено и переварено пенсионными фондами. Надеяться Исааку останется только на то, что повзрослевший Иаков будет платить достаточно налогов, чтобы обеспечить ему удовлетворительную жизнь.



Однако чтобы финансовая пирамида работала, она должна оставаться пирамидой, то есть новых вкладчиков должно быть больше, чем старых. Демографическая пирамида России, однако, напоминает по форме не пирамиду, а бочонок — если сейчас два работающих Исаака кормят одного пожилого Авраама, то через 30-40 лет соотношение может стать обратным: один работающий Иаков будет кормить уже двух пенсионеров Исааков. Можно предположить, что для сведения бюджета придётся или сократить пенсии как минимум в 3-4 раза, или убрать пенсии по старости, заменив их пенсиями по инвалидности. Способен ещё работать в 80 лет? Работай. Уже не способен, так как у тебя инвалидность первой группы? Ладно, так и быть, вот тебе тогда скромная пенсия, которой хватит на коробку соевых макарон, пакет чёрной львинки и упаковку соли…