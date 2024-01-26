Диетолог Макиша: семечки подсолнечника снижают риск болезни Альцгеймера

Врач-диетолог Марина Макиша, выступая в программе “О самом главном” на канале “Россия 1”, поделилась необычным способом снижения риска развития болезни Альцгеймера. Она отметила, что семечки, богатые жирами и жирорастворимыми витаминами, особенно важным из которых является витамин Е, могут сыграть ключевую роль в предотвращении этой опасной болезни.

Ведущий программы, врач-реабилитолог Сергей Агапкин добавил, исследования показывают, что витамин Е способен замедлить течение деменции у людей, принимавших его в течение двух лет.

Врач-диетолог Юлия Лементина, в свою очередь отметила, что семечки являются источником различных питательных веществ. Они содержат витамины (включая витамин Е), минералы (магний и селен), белок и диетические волокна. Семечки также содержат полиненасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня холестерина и, следовательно, способствуют здоровью сердца. Магний, фосфор и медь, содержащиеся в них, важны для поддержания здоровья костей и укрепления костной ткани.

Лементина также рекомендовала обратить внимание на тыквенные семечки, которые также обладают множеством полезных свойств, включая антиоксиданты, поддержку здоровья мочевыводящей системы и регулирование аппетита.