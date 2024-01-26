«Ходит на каждые выборы, зная, что ему ничего не светит» – Зюганов раскритиковал желание Надеждина бороться за пост президента

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о возможном участии Бориса Надеждина в выборах президента России, заявил, что не понимает людей, которые раз за разом пытаются это делать, заранее зная, что им ничего не светит.

Он призвал Надеждина потратить оставшиеся ему месяцы на свободе на более продуктивные занятия.

– Я с Борисом знаком с 1991 года, мы с ним вместе шли на первые выборы, где победил Ельцин, – вспоминает Зюганов. – Я ему ещё тогда сказал: «Борька, ну ты же не выиграешь. Чего ты сюда таскаешься?» А он всё равно пошёл и не выиграл. В 1996-м году – то же самое, потом в 2000-м. Каждый год этот Надеждин с упрямством, достойным лучшего применения, ходит на выборы и делает вид, что имеет какие-то шансы на победу, хотя все знают, что шансов у него нет. А мог бы работать животнотехником в совхозе или трудовиком в школе.

Зюганов отметил, что Надеждин – «человек из 90-х», репутация таких людей в России основательно подмочена благодаря «реформам» главы РОСНАНО (2007-2023 гг) Анатолия Чубайса и его сподвижников. Лидер коммунистов призвал своего оппонента уйти на пенсию и дать дорогу молодым.

– Нечего самому таскаться по всяким там выборам. Это внуки должны делать, – объяснил свою позицию Зюганов.

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