 

Невролог Сурская объяснила потребность головного мозга в сахаре

26.01.2024, 14:57, Разное
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Головной мозг – это орган, который требует значительных энергозатрат. Он использует около 20% всей глюкозы, поступающей в организм с пищей, чтобы поддерживать свою работу. Невролог Елена Сурская объяснила, что, хотя организм может получать энергию из жировой ткани, мозгу необходима исключительно глюкоза.

Однако важно заметить, что головному мозгу не нужен сахар в его чистой форме. Он нуждается в глюкозе, которую следует получать из правильных источников, таких как продукты, содержащие сложные углеводы. После употребления таких продуктов концентрация глюкозы в крови увеличивается плавно и равномерно.

Если человек употребляет много простых углеводов, которые быстро усваиваются, его уровень глюкозы в крови резко повышается и затем быстро снижается, что может вызвать стресс для мозга. Избыток глюкозы может привести к раздражительности, ухудшению памяти и способности к обучению.

Чтобы поддерживать хорошую работу мозга, рекомендуется исключить из рациона газированные напитки и контролировать потребление сладостей, выпечки и фастфуда. Предпочтение следует отдавать цельнозерновым крупам, овощам и орехам, которые являются оптимальными источниками сложных углеводов. Также важно употреблять достаточное количество качественного белка в виде рыбы, нежирного мяса, яиц и молочно-кислых продуктов, так как он играет большую роль в работе мозга.

Не стоит полностью отказываться от сахара, поскольку специалисты по питанию считают это вредным для организма. Однако важно управлять уровнем и источниками потребления сахара, чтобы поддерживать здоровье мозга и организма в целом.


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