Экономист Клименко: в РФ должна быть единая стратегия защиты личных данных

Утечка персональных данных граждан РФ происходит из-за отсутствия единых критериев безопасности. Об этом заявил Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советник президента РФ, в интервью “Радио 1”. Он подчеркнул, что необходимо разработать стратегию защиты личной информации и распространить специальные инструкции среди сервисов.

Клименко также подчеркнул важность того, чтобы каждый бизнес соблюдал требования безопасности персональных данных, аналогично требованиям пожарной безопасности. Он предложил, чтобы в каждом банке был назначен ответственный сотрудник, заботящийся о безопасности личных данных клиентов.

В январе депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение требований в области персональных данных. По этому закону, максимальный штраф может составить до 3% от выручки компании. Размер штрафа также зависит от объема утекшей информации и может варьироваться от 3-5 миллионов рублей для случаев, когда пострадали до 10 тысяч человек, до 10-15 миллионов рублей для случаев, когда пострадали более 100 тысяч человек. В законопроекте также предусмотрена уголовная ответственность, включая рядовых сотрудников компаний, участвующих в утечках информации.