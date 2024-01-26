 

Экономист Клименко: в РФ должна быть единая стратегия защиты личных данных

26.01.2024, 14:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Утечка персональных данных граждан РФ происходит из-за отсутствия единых критериев безопасности. Об этом заявил Герман Клименко, председатель совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советник президента РФ, в интервью “Радио 1”. Он подчеркнул, что необходимо разработать стратегию защиты личной информации и распространить специальные инструкции среди сервисов.

Клименко также подчеркнул важность того, чтобы каждый бизнес соблюдал требования безопасности персональных данных, аналогично требованиям пожарной безопасности. Он предложил, чтобы в каждом банке был назначен ответственный сотрудник, заботящийся о безопасности личных данных клиентов.

В январе депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушение требований в области персональных данных. По этому закону, максимальный штраф может составить до 3% от выручки компании. Размер штрафа также зависит от объема утекшей информации и может варьироваться от 3-5 миллионов рублей для случаев, когда пострадали до 10 тысяч человек, до 10-15 миллионов рублей для случаев, когда пострадали более 100 тысяч человек. В законопроекте также предусмотрена уголовная ответственность, включая рядовых сотрудников компаний, участвующих в утечках информации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Диетолог Макиша: семечки подсолнечника снижают риск болезни Альцгеймера

26.01 / «Ходит на каждые выборы, зная, что ему ничего не светит» – Зюганов раскритиковал желание Надеждина бороться за пост президента

26.01 / Невролог Сурская объяснила потребность головного мозга в сахаре

26.01 / Скандалы: Комфорт по цене золота

26.01 / Мнение: О спутницах вернувшихся оттуда… Каково им жить дальше?

26.01 / Мнение: Зачем Россия торгует с США

26.01 / Скандалы: Еда из «Макдоналдса» и никаких снимков

26.01 / Мнение: Кашин про утраченную эмпатию

26.01 / Директор Института астрономии РАН уволен за лекцию о плоской Земле

26.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Встанем на защиту Техаса!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика