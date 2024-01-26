Сеет раскол среди союзников Киева — Bloomberg об открытости Москвы мирным переговорам

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Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к диалогу по конфликту на Украине, в том числе, вероятно, к обсуждению мер безопасности для Киева, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, намёки на открытость РФ к переговорам могут посеять раскол среди союзников Украины, изолируя Киев и подрывая усилия Владимира Зеленского заручиться поддержкой предложенной им формулы мира.



АР

Президент РФ Владимир Путин прощупывает почву на предмет готовности США вступить в переговоры о прекращении конфликта на Украине, пишет Bloomberg. Ссылаясь на анонимные источники, близкие к Кремлю, новостное агентство сообщает, что «сигналы» от Москвы были получены Вашингтоном в декабре через посредника, имя которого не называется.

Собеседники Bloomberg отмечают, что РФ может допустить возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и от требования к Киеву не вступать в НАТО, однако будет настаивать на признании территорий, которые сейчас контролируют российские войска.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос Bloomberg отметил, что Путин неоднократно заявлял, что РФ остаётся открытой для переговоров по Украине. «Мы полны решимости достичь наших целей. И предпочли бы достичь их дипломатическими средствами. Если нет, военная операция будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — добавил Песков.



В свою очередь, официальные лица США заявляют, что им ничего не известно о предложениях и они не видят никаких признаков того, что президент РФ серьёзно настроен искать способ положить конец боевым действиям. «Нам неизвестно об описанных изменениях в позиции России. Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как», — сказала пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

Намёки на открытость РФ к переговорам, вне зависимости от их искренности, пишет Bloomberg, могут посеять раскол среди союзников Украины, изолируя Киев и подрывая усилия Владимира Зеленского заручиться поддержкой предложенной им формулы мира, которая предусматривает уход РФ с контролируемых ею территорий.

Кроме того, бывший директор по РФ в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл считает, что Москве выгодно, чтобы все думали, что существует некий тайный канал. «Русские хотят, чтобы мы создали идею о том, что канал существует, и что всё зависит от США, и никто иной и ничто иное не играют никакой роли», — сказала Хилл.