Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой
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Медики столичных поликлиник продолжат получать форменную одежду, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что решение о переходе на единую медицинскую форму принято в 2020 году. До этого поликлиники закупали комплекты самостоятельно, поэтому одежда персонала в разных медицинских учреждениях отличались по фасону и цвету.
При создании формы использовались только качественные материалы. Учтены пожелания медиков и требования техники безопасности, подчеркнул Собянин.
Ранее мэр Москвы выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов. В прошлом году средства реабилитации в натуральной форме получили 170 тысяч горожан, а компенсацию за самостоятельное приобретение – 45 тысяч.
Также столица наращивает объемы производства лекарств. За пять лет они увеличились почти в 2,5 раза. В городе действует 95 фармацевтических предприятий, которые обеспечивают рабочими местами 15 тысяч человек.
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