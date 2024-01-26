 

Собянин продлил программу обеспечения медработников форменной одеждой

26.01.2024, 14:55, Новости дня
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Медики столичных поликлиник продолжат получать форменную одежду, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что решение о переходе на единую медицинскую форму принято в 2020 году. До этого поликлиники закупали комплекты самостоятельно, поэтому одежда персонала в разных медицинских учреждениях отличались по фасону и цвету.

При создании формы использовались только качественные материалы. Учтены пожелания медиков и требования техники безопасности, подчеркнул Собянин.

Ранее мэр Москвы выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов. В прошлом году средства реабилитации в натуральной форме получили 170 тысяч горожан, а компенсацию за самостоятельное приобретение – 45 тысяч.

Также столица наращивает объемы производства лекарств. За пять лет они увеличились почти в 2,5 раза. В городе действует 95 фармацевтических предприятий, которые обеспечивают рабочими местами 15 тысяч человек.


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