Скандалы: Комфорт по цене золота

Аэропорт Домодедово придумал маркетплейс для очень богатых

Московский аэропорт Домодедово запустил маркетплейс, который должен сделать путешествия комфортнее. Во всяком случае для тех, кому это будет по карману. Теперь можно забронировать онлайн, например, парковку, доставку багажа от парковки или вокзала до стойки регистрации, посещение бизнес-зала ожидания, ускоренный проход без очередей, индивидуальное сопровождение от входа в аэропорт до посадки на самолёт, медицинское обслуживание и другие услуги.

Дорогой комфорт аэропортов

Удобно, но вот цены… Народными и доступными их точно не назвать. Например, услуги носильщика с тележкой стоят 400 рублей за одно багажное место, предполётный досмотр без очередей — 500 рублей.

Но это только начало. Персональное сопровождение (вам дадут человека, который покажет куда идти и что делать) стоит уже 4500 рублей. Вот такая нехитрая работа обойдётся пассажирам почти в четверть московского МРОТ, который с 1 января 2024 года составляет 19242 рубля.

Если не хотите толпиться в общем зале ожидания и брезгуете общедоступными туалетами, то можете посетить бизнес-зал. На внутренних рейсах комфортное ожидание обойдётся в 3000 рублей на человека. Зал ожидания для международных рейсов обойдётся в 3500 рублей на человека. Провести там можно до 4 часов. Впрочем, на фоне того, что чашка кофе в кафе аэропортов может стоить дороже 600 рублей, зал ожидания с диванами, столиками, туалетами, душем, закусками и напитками за 3000 рублей уже не выглядит так удивительно.

Но если и этого мало, то можно заказать VIP-сервис: вас встретят на парковке, проведут в VIP-зал, где в индивидуальном порядке пройдёт регистрация на рейс и сдача багажа. Ожидание и все предполётные формальности также проходят в VIP-зале. К самолёту же вас доставят на отдельном автобусе. Даже если вы летите в Саратов самолётом авиакомпании «Победа», то до момента попадания в салон самолёта с простыми смертными пересекаться не будете. Стоит такой VIP-сервис 32000 рублей.

Откуда появились такие цены — пояснили в пресс-службе аэропорта Домодедово

— Установленные цены — не случайные, они формировались длительное время, и с ними соблюдается баланс спроса и предложения. Основное отличие DME Store от прежнего формата оказания услуг в том, что больше не надо искать и заказывать услуги по телефону или лично на стойке в аэропорту. Особенно это актуально для тех, кому требуется особая поддержка.

Контроль за ценами в аэропортах

Как только попадаете в аэропорт, то цены на привычные услуги возрастают в разы. И даже простая питьевая вода стремится по цене к вину или свежевыжатому соку в городских кафе.

Предприниматели в аэропортах могут позволить себе устанавливать практические любые цены: вариантов у пассажиров всё равно нет. Вся конкуренция ограничивается несколькими точками общепита, находящихся в привилегированных условиях.

Сами аэропорты тоже не брезгуют завышенными тарифами. Попробуйте, например, бросить машину за пределами аэропортовой парковки — тут же приедет эвакуатор и увезёт её.

Федеральная антимонопольная служба уже не раз обращала внимание на ценовой беспредел в аэропортах. В 2011 году аэропорт Домодедово снизил цены на парковку в 2 раза после проверки ФАС, в 2013 году «Кофе Хауз» в суде проиграл дело по ценам в Домодедово, в 2017 году ФАС обещало проверить цены в аэропортах после жалобы сенатора. В 2021 году в новосибирском аэропорту Толмачёво после проверок ФАС кофе подешевел на 10%, а бутилированная вода — на 43-47%.

Но проверки антимонопольщиками не всегда приводят к снижению цен. В августе 2020 года ФАС отреагировала на жалобы людей на дорогую парковку возле аэропорта Хабаровска. В итоге сотрудники краевого УФАС установили факт монопольно высоких цен на услуги автопарковки. Но предписание на прекращение нарушения антимонопольного законодательства выдано не было, поскольку парковка сменила владельца.

Однако в последние годы ФАС обращает больше внимания не на стоимость услуг для широкого потребителя, а на отношения аэропортов и компаний, которые используют аэропортовую инфраструктуру и занимаются техническим обслуживанием самолётов, обработкой грузов и почты. Например, прошлым летом были выявлены нарушения антимонопольного законодательства в отношении аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге.

Как показывает практика, проверки цен антимонопольной службой проводятся. Но совсем не обязательно они приводят к заметному снижению стоимости товаров и услуг в пределах воздушной гавани.

КСТАТИ

Личный опыт автора показал, что вызванное по приложению Яндекс такси не может подъехать к зданию или парковке у аэровокзала. Там дежурят только «свои» бомбилы, которые по непонятно каким правилам въезжают за ограждения и препоны для всего прочего транспорта. В итоге добираться до вызванного авто приходится со всеми чемоданами и детьми лишние сотни метров. Особенно «приятна» такая ходьба в условиях московской зимы и распутицы. Подобного унижения пассажиров в аэропортах десятков стран, где побывала автор, она не видела…

Мария Соколова

Оригинал материала: “Новые Известия”