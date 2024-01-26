Мнение: О спутницах вернувшихся оттуда… Каково им жить дальше?

Она просто гуляла с детьми, когда раздался звонок с незнакомого номера, разделивший её жизнь на «до» и «после». Умом она, верная спутница российского офицера «в командировке», понимала, что такое может быть. Но гнала от себя эти мысли, боясь сглазить. Не получилось.

«Ваш муж вернулся, — спокойно и буднично сказал чужой голос. — Он в госпитале. Ранение в руку и в ногу. Когда Вы сможете его навестить?».

Так началась история, которую сама героиня начала рассказывать в своём поначалу небольшом ТГ-канале, когда всё немного отболело и слегка зажило. Теперь там больше тысячи подписчиков, и их число растёт. Потому что тема эта очень важная, но табуированная не столько государственными запретами, сколько социальными предрассудками. В мире «поколения снежинок», где каждый должен быть счастлив, а больше он никому ничего не должен, считается моветоном говорить, например, об инвалидности.

А муж этой #женщины вернулся домой без части ноги ниже колена. В самые горячие дни прошлого лета он был в Запорожье. И сделал всё от него зависящее, чтобы спонсированный Западом «контрнаступ» не увенчался успехом. За что и заплатил, в соответствии с воинской присягой, достаточно высокую цену.

Не он один, разумеется. Как рассказала #женщина, в госпитале лежат и те, чьи ранения гораздо серьезнее. «Ребята без глаз, без рук, без рук и ног одновременно, с перебитым позвоночником… Им точно придётся жить по-новому. Вот там матери и жёны — герои реальные», — пишет она. И тут, немножко отклоняясь от темы, хотел бы акцентировать внимание на её описание госпиталя. Он не переполнен, медперсонал не в запаре, у санитаров из хирургического отделения даже находится время, чтобы помочь посетителям доставить тяжёлые сумки до палат, где выздоравливают после операций их родные и близкие. Медсёстры улыбчивые и приветливые, санитарки привозят пациентам рукколу и салаты с дачной грядки. Если сравнить с этим — небо и земля. Что в первую очередь свидетельствует о достаточно низком количестве раненых российских военных вопреки всем вракам украинской пропаганды.

А о своём житье-бытье после всего героиня рассказывает уже спокойно: «Муж герой, безусловно. Но слава Богу, у него, конечно, серьёзное ранение. Но оно почти что не сказывается на качестве жизни. Он за рулём, он ходит в баню, делает ремонт, сам себя обслуживает в бытовом плане, зарабатывает #деньги и всё такое. То есть, привычный уклад жизни восстановлен у нас».

Это не бравада, не похвальба. Это уникальное качество жён военных — принимать и не роптать, а поддерживать. На таких #Россия держится. Дай им, Господь, силы, мудрости и терпения! Потому что как бы то ни было, а переживать придётся очень многое. «Между событием и его принятием — целая пропасть этой самой “кривой горевания” из психологии. Пропасть, потому что она имеет форму буквы “U”, где есть неадекватный подъём в начале, дно принятия и депрессии, в середине — смирение, а затем подъём в конце», — предупреждает она.

И вместе с тем учит радоваться простым моментам жизни. «Я очень боялась, каким муж вернётся, как он изменится. Боялась, что он будет чужой, злой, замкнутый. И вот скажу, что… он стал взрослее: гораздо ласковее, терпеливее, спокойнее принимает мои слабости! Стал ещё лучше. Только вздрагивает теперь во сне…». Наверное, это не самая большая сложность и проблема. Будут и другие: время идёт, #жизнь развивается, мир изменяется. Но я верю, что эти двое справятся со всем.

Благословите женщину!

Такой вот не совсем обычный пятничный пост #пробаб получился. История эта ещё далеко не окончена, и неясно, каким бы мог быть «закрывающий» вопрос.

Да и нужны ли тут лишние вопросы?

PS Ссылку на источник дам в отдельном комментарии — но на второй странице во избежание «понижаек» от ЖЖ

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