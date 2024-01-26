Мнение: Зачем Россия торгует с США

Эппл заплатила в бюджет России больше миллиарда рублей. Если верить западным СМИ, на эти деньги мы сможем купить около 600 гераней, которых доблестной русской армии хватит как минимум на два месяца бомбардировок.

Ситуация выигрыш-выигрыш. Эппл сохраняет возможность работать на нашем рынке, который приносит ей существенные доходы. Россия также зарабатывает. Предыдущий миллиардный штраф Эппл платила в феврале 2023, таким образом за последний год возглавляемая Тимом Куком компания с двух штрафов спонсировала русской армии уже 1200 летающих мопедов. Вместе с тем штрафы — это всё же разовые поступления. Штрафы не так важны по сравнению с налогами, которые текут в бюджет в том числе от наших айти-компаний, которые используют инфраструктуру Эппл для продажи своих программ. Корпорация Эппл дала русским айтишникам определённые привилегии, это ей плюс. Цитирую (ссылка):

…в октябре 2023 года Apple официально разрешила российским разработчикам встраивать в свои приложения для iOS и iPadOS возможность оплаты сторонними платежными системами. При этом за покупки с помощью сторонних систем Apple будет взимать комиссию в 27%. Стандартная комиссия App Store составляет 30%. В сообщении Apple говорится, что соответствующее решение принято в связи с решением суда. При этом возможность вставлять внешние ссылки появилась только у разработчиков из России, пользователям других стран ссылки отображаться не должны…

Проигравшие, впрочем, тоже есть. Во-первых, это государство-брандер, на военные объекты которого непрерывным клином летят оплаченные американцами герани, и жители которого никак не могут осознать, что дружба с США — не бесплатное удовольствие, что за дружбу с США надо платить. Во-вторых, в числе проигравших наши отечественные шизопатриоты, которые хотели бы, чтобы Россия полностью прервала все коммерческие отношения с Западом, самостоятельно придушив тем самым российскую экономику.

Точнее, на словах шизопатриоты хотят, чтобы Россия сначала настучала как следует ботинком по трибуне, а потом немедленно выпустила свой аналог айфона последней модели — с русским процессором, русским дисплеем, русской операционной системой и так далее. Дальше Россия по замыслу шизопатриотов должна пересадить с айфонов на чебурашкофоны всю планету, отобрав у Эппл долю рынка, за которую Эппл воевала десятилетиями. Ту же операцию Россия должна провернуть и во всех других отраслях, в которых мы ещё торгуем с Западом.

Как вы понимаете, с теми картами, которые у России есть на руках, это технически невозможно. Однако реальный мир шизопатриотов мало интересует. Как верно замечает Виктор Мараховский, некоторые граждане всегда готовы «истошно вопить с подачи кого угодно, требуя невозможного для защиты от неизбежного».

Хорошие новости в том, что Россия может себе позволить игнорировать возмущённые вопли и наших американолюбивых соседей, и наших шизопатриотов. Кстати, обе группы иногда вопят в такой чистый унисон, что складывается впечатление, будто они работают в одной команде…

Надеюсь, в русле циничной рациональности Россия проживёт как минимум весь 21-й век. У меня нет причин любить США, но я бы не хотел выкалывать себе глаз даже в обмен на выкалывание двух глаз у американского политика. Если откроется возможность навредить Америке с пользой для России, то, разумеется, надо будет воспользоваться случаем и вернуть долги, накопившиеся за последние 30 лет. Если не откроется, то пусть на этот раз мировое зло наказывает какой-нибудь другой народ.