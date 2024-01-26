 

Мнение: Кашин про утраченную эмпатию

26.01.2024, 13:40, Разное
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О! Олег Кашин, я смотрю, взял за правило рекламировать мою “Утраченную Эмпатию” – уже не в первый раз это делает. Тронут, Олегу – сердечное спасибо. В этот раз они ее обсудили со Львом Шлосбергом – на 41-й минуте. Сам формат для разговора они выбрали забавный: не журналист Кашин интервьюирует политика Шлосберга, а наоборот – Шлосберг задает вопросы Кашину буквально обо всех вопросах бытия. Такой телемост Псков – Лондон. Послушать стоит, пока нас тут окончательно не замуровали в информационном коконе.

Источник: Размышления вольного социолога


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