Мнение: Кашин про утраченную эмпатию

О! Олег Кашин, я смотрю, взял за правило рекламировать мою “Утраченную Эмпатию” – уже не в первый раз это делает. Тронут, Олегу – сердечное спасибо. В этот раз они ее обсудили со Львом Шлосбергом – на 41-й минуте. Сам формат для разговора они выбрали забавный: не журналист Кашин интервьюирует политика Шлосберга, а наоборот – Шлосберг задает вопросы Кашину буквально обо всех вопросах бытия. Такой телемост Псков – Лондон. Послушать стоит, пока нас тут окончательно не замуровали в информационном коконе.