Директор Института астрономии РАН уволен за лекцию о плоской Земле

Вслед за скандалом с Институтом общей генетики РАН, руководителя лишился также Институт астрономии. Минобрнауки отправило в отставку его директора, 70-летнего профессора Николая Квашнина из-за его лекции о плоской форме Земли.

Как выяснила научно-следственная комиссия, в 2022 году в актовом зале института, которым руководил Квашнин, выступил с концертной программой музыкант Юрий Лоза. Исполнив свой хит о маленьком плоту, эксперт прочёл импровизированный доклад, в котором рассказал о заговоре про форму Земли. Артист призвал сотрудников института повсеместно распространять информацию об «истинной» форме нашей планеты.

Потом на сцену вышел директор института и подтвердил доводы Лозы, а также потребовал от своих сотрудников отречься от трудов, в которых утверждается шарообразная форма Земли, либо же этот «факт» используется в вычислениях.

– Это только вершина айсберга, – признаётся на условиях анонимности член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Пётр Яблочкин. – С генетикой и астрономией история вышла в публичное поле, поэтому министерство вмешалось. Например, директор Института археологии нашёл в степях под Казанью обломки Ноева ковчега. В Институте востоковеденья пишут работы о пёсеголовцах и антиподах. А замдиректора Института математики РАН вообще предлагает считать в полушках и четвертушках. Думаю, если как следует разворошить это гнездо, то у нас ни в одном научном заведении не останется руководителей.

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