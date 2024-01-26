Рупор кремлевской пропаганды: Встанем на защиту Техаса!
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Встанем всем как один на защиту Техаса!
“Мы призываем все желающие штаты направить своих охранников в Техас, чтобы предотвратить въезд нелегалов, и выдворить их обратно через границу. Все американцы должны поддержать разумные меры властей Техаса по защите безопасности и суверенитета Техаса и американского народа.” (с) агент Дональд
25 штатов США поддержали Техас в конфликте с Вашингтоном, фактически поддержав сепаратные действия местного губернатора, который вопреки угрозам из Вашингтона силами местной нац.гвардии начал разбираться с мигрантами. Остальные штаты считают, что Техас находится в своем праве, а Вашингтон пытается ограничить права Техаса и пренебрегает угрозой мигрантов.
Масло в огонь подлил агент Дональд, который призвал другие штаты следовать примеру Техаса и разбираться с мигрантами самостоятельно, силами местной нац.гвардии.
Губернатор Техаса Эббот после получения поддержки заявил, что он последует примеру хуситов и не подчинится угрозам Вашингтона.
PS. Пока что местная нац.гвардия продолжает возводить незаконные с точки зрения Вашингтона укрепления на границе с Мексикой и прессовать мигрантов на границе.
PS2. Администрация Байдена выдвинула ультиматум губернатору Техаса Эбботу потребовав прекратить самоуправство на границе и подчиниться требованиям Вашингтона. На это дали одни сутки.
Прокурор Техаса в ответ обвинил администрацию Байдена в сговоре с мексиканскими наркокартелями по переправке беженцев через границу в США.
Губернатор Южной Дакоты сообщила, что готова направить нац.гвардию штата в Техас на помощь Эбботу.
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Источник: Colonel Cassad
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