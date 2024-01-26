 

На «Мосфильме» завершились съёмки блокбастера «Сахаров»

26.01.2024, 11:33, Разное
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На киностудии «Мосфильм» завершились съёмки блокбастера «Сахаров».

Об этом сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст на встрече главных редакторов основных СМИ с деятелями культуры. Впечатлённые успехом американской картины «Оппенгеймер», выдвинутой на кинопремию «Оскар», отечественные кинематографисты решили создать свой ответ Голливуду.

Игровая лента расскажет о создании Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), долгие годы носившего имя «Арзамас-16», о творческих исканиях академика Андрея Сахарова на непростом пути создания термоядерного оружия, о драматической истории рождения прорывных идей «слойки», «лидочки» и радиационной имплозии, и о том, как обратившемуся к православной вере учёному помогли небесный покровитель ядерного щита Родины Серафим Саровский и главный менеджер проекта Лаврентий Берия.

– В современном мире ядерное оружие — это единственное, что гарантирует России статус великой державы, — заявил Эрнст. — Поэтому обращение к теме создания ядерного величия родины вполне оправданно и даже несколько запоздало.

На главную роль утверждён Сергей Безруков, роль Берии досталась Владимиру Машкову, а Серафима сыграл Сергей Гармаш. Съёмки уже завершены и фильм находится в стадии пост-продакшн. Выход ленты на большой экран запланирован в начале марта ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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