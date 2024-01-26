 

GCHQ: нейросети почти наверняка повысят уровень киберпреступности к 2025 году

26.01.2024, 10:30, Разное
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Британский Центр правительственной связи прогнозирует, что развитие технологий искусственного интеллекта наверняка усилит количество и эффективность кибератак в мире в ближайшие два года. Эти выводы изложены в отчете на сайте организации.

GCHQ, специальная служба Великобритании, ответственная за информационную безопасность и радиоэлектронную разведку, опасается, что программы-вымогатели, использующие искусственный интеллект, станут главной угрозой для кибербезопасности к 2024-2025 годам. Нейросети упростят путь в мир киберпреступности для новичков.

Генеральный директор GCHQ Линди Кэмерон подчеркнула, что использование искусственного интеллекта в кибератаках представляет собой эволюцию, а не революцию, что означает усиление существующих угроз, таких как программы-вымогатели, но не изменение характера рисков в ближайшем будущем.

Согласно прогнозу, ИИ будет активно использоваться для взломов с использованием методов социальной инженерии, включая создание фальшивых писем и документов, чтобы ввести людей в заблуждение и заставить их предоставлять хакерам необходимую информацию.


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