В России Google обязали вернуть приложение «2ГИС» в сервис Google Play
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании “ДубльГИС” к Google, связанный с удалением приложения “2ГИС” из магазина приложений Google Play в мае 2023 года. Об этом пишет РБК.
Компания “ДубльГИС” потребовала восстановления приложения на территории РФ и стран СНГ, а также возврата доступа к электронной почте. Суд признал односторонний отказ Google распространять приложение недействительным и обязал компанию восстановить его.
Пока неясно, вернет ли Google “2ГИС” в свой магазин приложений. Юристы отмечают, что Google уже неоднократно игнорировал решения судов по аналогичным спорам и не выполнял требования о восстановлении удаленных приложений.
В начале января в Google также было объявлено, что российское приложение “2ГИС” признано вредоносным. Пользователи российского сервиса начали получать уведомления от Google Play с предупреждением о небезопасности программы. В частности, система безопасности магазина утверждает, что “2ГИС” пытается получить доступ к персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков.
Смотреть комментарии → Комментариев нет