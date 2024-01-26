 

В России Google обязали вернуть приложение «2ГИС» в сервис Google Play

26.01.2024, 8:15, Разное
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании “ДубльГИС” к Google, связанный с удалением приложения “2ГИС” из магазина приложений Google Play в мае 2023 года. Об этом пишет РБК.

Компания “ДубльГИС” потребовала восстановления приложения на территории РФ и стран СНГ, а также возврата доступа к электронной почте. Суд признал односторонний отказ Google распространять приложение недействительным и обязал компанию восстановить его.

Пока неясно, вернет ли Google “2ГИС” в свой магазин приложений. Юристы отмечают, что Google уже неоднократно игнорировал решения судов по аналогичным спорам и не выполнял требования о восстановлении удаленных приложений.

В начале января в Google также было объявлено, что российское приложение “2ГИС” признано вредоносным. Пользователи российского сервиса начали получать уведомления от Google Play с предупреждением о небезопасности программы. В частности, система безопасности магазина утверждает, что “2ГИС” пытается получить доступ к персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков.


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