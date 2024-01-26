Шон Киркпатрик: НЛО – это «просто секретные военные самолеты»

Бывший глава Управления Пентагона по исследованиям аномалий Шон Киркпатрик в интервью CNN заявил, что большинство наблюдаемых НЛО, о которых так много говорилось в последние десятилетия, на самом деле оказались «просто секретными военными самолетами».

Киркпатрик открыто признал, что ни одно из наблюдений, сделанных людьми, не имеет «внеземной природы», что противоречит его предыдущим заявлениям. Он подробно описал, какие именно секретные военные технологии, ранее не обнародованные, на самом деле могли видеть обыватели.

– Есть много наблюдений реальных, передовых американских программ, но ни одно из них не носит внеземного характера, – сказал Киркпатрик в подкасте In The Room. – Существует ряд коммерциализируемых передовых технологий, о которых люди не подозревают.

Он также разъяснил, что некоторые из видов технологий, которые могут восприниматься как неопознанные объекты, являются следующим поколением беспилотных летательных аппаратов, которые имеют сферическую форму и оснащены восемью двигателями кубической формы, обеспечивающими высокую маневренность.

Резкое изменение позиции Киркпатрика вызвало споры и широкий общественный резонанс, особенно учитывая его предыдущие заявления. В прошлом году он заявлял, что наблюдения в небе над США могли быть либо «пришельцами, либо технологиями конкурирующих стран». Теперь же его новые слова ставят под сомнение не только прежние высказывания, но и укрепившиеся убеждения в существовании внеземных цивилизаций.

В конце декабря 2023 года, вскоре после последних комментариев, Киркпатрик объявил о своей отставке, сославшись на желание завершить первый том исторического обзора выпуска о неопознанных аномальных явлениях. Резкое изменение мнения и последующая отставка вызвали большое количество вопросов, затрагивающих мир исследований НЛО и аномальных явлений.