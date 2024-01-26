 

Санкции не работают — РФ в 2023 году импортировала западных микрочипов на $1 млрд

26.01.2024, 4:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В 2023 году Россия, несмотря на ограничения, импортировала микрочипов из ЕС и США на сумму более $1 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на засекреченные данные Федеральной таможенной службы РФ. Эти технологии помогают РФ производить различную военную технику. При этом западные компании, такие как Intel, AMD, Analog Devices, заявляют о том, что полностью свернули свой бизнес после начала конфликта на Украине и не знают, как микрочипы попадают на территорию РФ.


AP

Санкции не помешали РФ в 2023 году импортировать нужные для военной промышленности микрочипы на сумму более $1 млрд, пишет Bloomberg. Издание в статье ссылается на засекреченные данные Федеральной таможенной службы РФ. Импортируются технологии как европейских, так американских компаний. Среди них Intel Corp, Advanced Micro Devices и Analog Devices Inc, а также европейские Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

При этом нет никакой информации о том, что хотя бы одна из этих компаний целенаправленно обходила ограничения. Все они единогласно заявляют о том, что свернули свой бизнес на территории РФ после начала конфликта на Украине и всячески борются с попаданием своей продукции на территорию РФ.

Например, президент Microchip Ганеш Мурти заявил, что компания осуждает незаконное использование своей продукции и «заботится о сохранении целостности цепочки поставок».

Остаётся доподлинным неизвестно, «кто экспортировал технологии в Россию, откуда они были отправлены и когда были произведены». Но скорее всего «подавляющее большинство» западных технологий попадает в Россию через Китай, Турцию и Объединённые Арабские Эмираты, отмечает издание.

США и Европа пытаются блокировать торговые пути, но эти данные лишь подчёркивают то, как сложно прервать цепочку поставок высоких технологий, которые помогают РФ производить танки, ракеты и другое вооружение.

Новый пакет санкций от ЕС, скорее всего, будет ориентирован на урегулирование этого вопроса.

В целом, по данным таможни, за первые девять месяцев прошлого года РФ импортировала чипов на $1,7 млрд.

В начале месяца Киевская школа экономики сообщила, что в период с января по октябрь 2023 года РФ получила нужных для военного производства товаров на сумму в районе $9 млрд, что всего на 10 % меньше, чем в «досанкционный период». «Иностранные компоненты по-прежнему можно найти в оружии», которое произведено на территории России, — сказала организация.


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