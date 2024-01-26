Мнение: О жабогадюкинге в США… Развал начинается?

Свободу Техасу!

И позор Администрации 46-го президента США Джо Байдена, создавшей огромную проблему на ровном месте.

Всё началось с нового миграционного кризиса на границе США и Мексики. А в итоге власти штата Техас вошли в жёсткий спор с федеральными агентами на предмет того, кто у себя дома хозяин. И это дополнительно раскалывает Америку, где по всё большему кругу вопросов республиканцы и демократы демонстративно занимают диаметрально противоположные позиции.

В конце прошлого года в Штаты ломанули десятки тысяч беженцев из Венесуэлы, где продолжается кризис в экономике. Их основной маршрут пролегал через Мексику, и это создало хаос на американо-мексинанской границы. Мигранты подавали по 10 тыс. заявлений на въезд в #США ежедневно. И в ожидании решения иммиграционных властей оставались на американской территории. Это переполнило чашу терпения штата Техас, через который пролегает значительная часть этого миграционного потока. Его республиканский губернатор Грэг Эббот начал действовать.

И первым делом установил дополнительные заграждения из колючей проволоки на отдельных участках границы. Вашингтонская администрация, состоящая нынче из демократов, потребовала немедленно остановить этот «произвол», а уже остановленные преграды снести, ибо это якобы препятствует исполнению федеральными пограничными служащими своих функций. Дело сейчас рассматривается в Верховном суде. Но после того, как трое нелегальных мигрантов утонули при пересечении пограничной реки Рио-Гранде, а «федералы» не успели прийти к ним на помощь, администрация Байдена в дополнительном иске попросила суд разрешить Погранслужбе убрать хотя бы часть ограждений, возведённых штатом. И такое согласие было выдано судьями, которые проголосовали за него пятью голосами против четырёх. То есть, партийные споры раскалывают уже и высший судебный орган Америки.

В ответ Грег Эббот в запрещённой в РФ соцсети Х объявил о «вторжении» и «мерах по самозащите» из-за ситуации с мигрантами. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернатор штата настаивает, что эти меры являются частью его конституционных полномочий.

«Эти полномочия высшего закона штата заменяют любые федеральные нормы об обратном. Нацгвардия Техаса, министерство общественной безопасности штата и другие служащие работают в рамках этих полномочий, а также закона штата для охраны границы», – говорится в его заявлении. Отдельно Грэг Эббот отметил, что президент США Джо #Байден не исполняет законы о защите границы и даже нарушает их, что привело к рекордному количеству нелегалов. Он добавил, что Конституция США признаёт за штатами право на охрану границы, если с этой задачей не справляются федеральные власти.

В итоге всю среду нацгвардия Техаса устанавливала ещё больше колючей проволоки в приграничном городе Игл-Пасс, несмотря на решение Верховного суда. Журналисты уже называют происходящее битвой на границе: «Техас против федерального центра». Или «губернатор Эббот против президента Байдена», если угодно. И в этой битве американские штаты, возглавляемые выдвиженцами Республиканской партии поддерживают Техас, а штаты, где губернаторствуют демократы, на стороне федеральных властей. Это усиливает политический клинч накануне президентских выборов.

Меж тем с новой силой вспыхнули разговоры о так называемом «тексите» — этот термин составлен из названия штата и слова «exit», что значит «выход». То есть, о необходимости референдума об отделении. «Неужели ситуация дойдёт до того, что Техас провозгласит независимость? А далее по следуют Нью-Мексико, Аризона и другие штаты, которые говорят, что у федерального правительства нет полномочий? Они начнут отстаивать собственную власть. Но если федеральное правительство пойдет на попятную и сдастся, это подорвёт доверие к федеральному центру. Поэтому оно может применить силу с оружием в руках. И если это произойдёт, отступит ли Техас?», — задаются вопросами некоторые особо дальновидные обозреватели.

Пока, впрочем, об этом говорить слишком рано. Однако вновь, как и полтора века назад, «южане» против «северян». Это многим не нравится, но что делать?

Ждать, что «#Трамп придёт — порядок наведёт»?

А если он только усилит хаос?

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