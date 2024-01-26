Мнение: Никель, титан и Арестович

Кто же на самом деле контролирует Украину

В одной из недавних бесед с Латыниной Алексей Арестович вдруг оторвался от своих общефилософских рассуждений про безумие Запада и мудрость Путина, и внезапно перешел к сугубой конкретике, буркнув недовольно что-то вроде:

– А что Украина по-настоящему готова предложить Америке? Всё только какие-то общие слова, обещания… А почему до сих пор так и не сказали ничего конкретного, скажем, про наши месторождения лития? Про наш титан?! Они что, не понимают, что в США деловые люди, бизнесмены?!

Тут, по-моему даже закаленная «Эхом Москвы» Юля малость опешила, а я подумал «Ого!» Действительно – до такой степени деловой разговор как-то совсем непривычно слышать, когда разговор идет об Украине. Более привычно – причем за все два года постоянной трескотни – или тонны самого тупого и кондового пафоса про непременную «Родину», «диды», «сыны», «братья» и «русская земля-землица», или свирепый вой кровожадных шакалов, или какие-то скучнейшие рассуждения про «геополитику» и «многоходовки». А тут вдруг – простой жадный интерес дельцов к ценным металлам, «ничего личного, просто бизнес».

А я-то думал, что на Украине ничего нет и победитель не получит ничего, кроме развалин, кладбищ и калек на пепелище…

Новые шокирующие выводы о том, что на самом деле происходит – в продолжении поста на моем Бусти по ссылке https://boosty.to/sapojnik ! Спешите видеть!

Мой Бусти – все больше и больше эксклюзивного контента!