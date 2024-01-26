Рупор кремлевской пропаганды: По вопросам фальсификации истории второй мировой войны

Интересное пополнение домашней библиотеки. Книга с очень актуальным содержанием.

Автору (Светлана Таскаева) спасибо за один из первых экземпляров. Тираж к сожалению пока небольшой. В электронном виде в феврале появится.

Как будет доступна в электронке или к покупке в бумаге (что пока маловероятно), в блоге и телеге дам знать.

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