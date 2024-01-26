 

Рупор кремлевской пропаганды: По вопросам фальсификации истории второй мировой войны

26.01.2024, 2:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Интересное пополнение домашней библиотеки. Книга с очень актуальным содержанием.
Автору (Светлана Таскаева) спасибо за один из первых экземпляров. Тираж к сожалению пока небольшой. В электронном виде в феврале появится.

Как будет доступна в электронке или к покупке в бумаге (что пока маловероятно), в блоге и телеге дам знать.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.01 / Китайские археологи выяснили, что Тибет был заселен более 50 тысяч лет назад

26.01 / LRH: три чашки чая в день снижают биологический возраст

26.01 / Платье-комбинация и армейские ботинки: как стилизовать платья и ботинки в любое время года

26.01 / Кудрявая “кефаль” – свежий тренд зимы: кому пойдет такая стрижка и как за ней ухаживать

26.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Я готов на все, но непублично

26.01 / Снижение веса помогает избавиться от диабета второго типа лишь 6% пациентов

26.01 / В РФ разработаны VR-программы, снижающие тревожность

26.01 / Мнение: Как же назвать то, что происходит

26.01 / Рупор кремлевской пропаганды: “100 лет тому вперед”. Трейлер

25.01 / Мнение: О суде над «поджигателем войны»… Поделом?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика