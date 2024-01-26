Китайские археологи выяснили, что Тибет был заселен более 50 тысяч лет назад

Как сообщает агентство Xinhua, Цинхай-Тибетское нагорье, известное как «третий полюс мира», было подвергнуто процессу заселения как минимум 50 тысяч лет назад, что показали результаты исследования, проведенного китайскими археологами.

В течение шести лет ученые изучали пещеру Мелонг Тагпхут, расположенную в юго-западной части страны, а именно в Сицзанском автономном районе, в итоге опровергнув сведения, согласно которым эти земли были заселены людьми около 40 тысяч лет назад. Во время раскопок было обнаружено более десяти тысяч артефактов, возраст которых относится к периоду от палеолита до раннего железного века.

Исследователи допускают, что возраст культурных объектов, найденных в пещере, на стенах которой были обнаружены наскальные рисунки в виде вертикальных полос и человеческих фигур, нанесенных красной охрой, может превышать отметку в 80 тысяч лет.