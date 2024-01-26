 

LRH: три чашки чая в день снижают биологический возраст

26.01.2024, 2:00, Разное
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Как сообщает издание The Lancet Regional Health – Western Pacific, употребление чая на регулярной основе способствует снижению биологического возраста, что показали результаты исследования, проведенного группой китайских ученых.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано 5998 человек в возрасте от 30 до 79 лет, было установлено, что ежедневное употребление трех чашек чая, что составляет около шести граммов заварки, может оказать на организм омолаживающее действие.

Снижение биологического возраста, как предположила один из авторов исследования И Сян, происходит за счет веществ и активных соединений, содержащихся в чае, подчеркнув, что наибольшая степень эффективности была зафиксирована у испытуемых, которые пили чай на регулярной основе и в умеренных количествах.       


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