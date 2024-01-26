Платье-комбинация и армейские ботинки: как стилизовать платья и ботинки в любое время года

Раньше платья носили, как правило, с туфлями или босоножками. Затем мода стала более демократичной и раскованной. Не только приемлемым, но и очень актуальным стало носить платья с кроссовками, в том числе и с массивными. А вот в 2024 году как для зимней моды, так и для летней характерным является еще один тренд – это микс платья-комбинации и армейских ботинок или сапог. Вот несколько примеров для вдохновения не только с платьями-слип, но и с другими фасонами.

С армейскими ботинками

Сегодня в моду вновь вернулись тенденции, присущие девяностым. Одна из них – это платья-комбинации. Стилисты рекомендуют сочетать их с высокими армейскими ботинками на шнуровке, но выполненными в мягком, женственном варианте. Это не только придаст остроты изящному силуэту, но и может вызвать у вас ощущение, что вы являетесь супермоделью, дефилирующей по подиуму.

С сапогами, украшенными пряжками

Если ваше платье сшито из джинсовой ткани, то почему бы не поэкспериментировать и не надеть его не с обычными ботинками, а с оригинальными сапогами, которые украшены множеством массивных металлических пряжек? С одной стороны, вы создадите очень комфортный повседневный наряд. А с другой – вы предстанете в стиле хардкор, который не может не привлечь внимания окружающих.

С ботинками челси

Если ваша задача – создать забавный образ, граничащий с китчем, то стилисты предлагают остановить свой выбор на легком платье в пол и надеть к нему ботинки на очень толстой рифленой подошве. Платье предпочтительно яркое, создающее веселую атмосферу. А ботинки могут быть как нейтрального цвета, так и насыщенного или с темным верхом и светлой подошвой.

С высокими ботфортами

Те, кто любит носить откровенные наряды, в том числе и платья с несколькими вырезами, могут надевать к ним не только туфли на шпильке или изящные босоножки. Если вы выберете высокие ботфорты, доходящие до бедра, то ваш наряд будет смотреться просто роскошно. Особенно такие сапоги подойдут в том случае, если у платья очень высокий разрез.

С сапогами до колен

Для создания строгого, но вместе с тем очень женственного и игривого образа подойдет сочетание простого платья-рубашки на пуговицах с шикарными кожаными сапогами до колен. Сюда одинаково хорошо впишутся как модель на низком изящном каблучке, так и сапоги на толстой подошве.

С ковбойскими сапогами

На снимке мы видим известного блогера Эмму Чемберлен в оригинальном наряде, состоящем из желтого платья бэби-долл и красных ковбойских сапог. Такой образ сразу же создает хорошее, солнечное настроение. Для него можно использовать как длину мини, так и миди. В любом случае платье отвечает за придание луку нотки игривости и изысканности.

С сапогами из змеиной кожи

Если вы хотите разбавить свой наряд в сдержанных приглушенных тонах ярким акцентом, гуру моды предлагают надеть ботинки или сапоги с рельефным рисунком. Особенно привлекательно будет смотреться обувь с принтом, имитирующим змеиную кожу. При этом можно выбрать как неброские, так и яркие цвета. В любом случае анималистичный узор сделает образ более текстурированным.

С яркими ботильонами

Иногда стоит поиграть с цветами и добавить к и без того смелому платью яркие ботильоны. Ботильоны – это весьма удачный стильный вариант, который позволяет не выходить за рамки, если вы хотите подчеркнуть какой-либо из оттенков на платье.

С сапогами с напуском

Если вы любительница экспериментальной моды, то сапоги с напуском могут стать идеальным дополнением к вашему наряду. Чтобы создать столь смелый образ, сочетайте сапоги с максимально коротким верхом. Это может быть, например, классический приталенный силуэт, как у маленького черного платья, или же разноцветная футболка в стиле оверсайз прямого кроя.